Чоловік викликав пожежників, сплутавши голос папуги зі звуком пожежної сигналізації (відео)
20:08, 19 листопада 2018Курйози
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Крім того, папуга ідеально імітує телефонний дзвінок.
Папуга ідеально імітує телефонний дзвінок \ YouTube
Папуга на прізвисько Джаз навчився ідеально копіювати звуки телефону та пожежної сигналізації.
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Якось його господар перелякався, що його будинок загорівся, прийнявши голос папуги за справжню тривогу, і викликав пожежників, передає Бі-бі-сі. Вже після їхнього приїзду всі переконалися, що це папуга видавав звуки сигналізації.
Господар птиці Стів Докерті каже, що йому подобається імітувати різні звуки, але особливо добре виходить сигнал датчика диму.
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