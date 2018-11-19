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Чоловік викликав пожежників, сплутавши голос папуги зі звуком пожежної сигналізації (відео)

20:08, 19 листопада 2018
Курйози
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Папуга ідеально імітує телефонний дзвінок \ YouTube

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Якось його господар перелякався, що його будинок загорівся, прийнявши голос папуги за справжню тривогу, і викликав пожежників, передає Бі-бі-сі. Вже після їхнього приїзду всі переконалися, що це папуга видавав звуки сигналізації.

Господар птиці Стів Докерті каже, що йому подобається імітувати різні звуки, але особливо добре виходить сигнал датчика диму.

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Теги: #папуга