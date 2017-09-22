Розумний хлопчик: папуга нишком від господарів пошопився в інтернет-магазині (відео)

У Лондоні домашній папуга Бадді зміг доказати своїй господарці, що він -розумний хлопчик. Абсолютно несподівано набір подарункових коробок вартістю у 10 фунтів стерлінгів, тобто 340 гривень, отримала жителька Лондона Корінн Преторіус, йдеться у сюжеті ТСН.

Несподівано тому, що ні її чоловік, як і її син такого онлайн-замовлення не робили. А от повірити в те, що замовлення зробив її папуга Бадді, жінка змогла не одразу.

Читайте такожІндія: папугу забрали в поліцію за образу літньої жінки

Однак інших варіантів у неї не було. Тоді Корінн пішла на експеримент і записала на відео розмову Бадді з голосовим помічником, що допомагає здійснити покупки в Інтернет-магазині.

Пташка, копіюючи хазяйку, кілька разів повторила слово Алєкса, пристрій увімкнувся і запитав: "що ви хочете купити". Зазвичай, для завершення замовлення від покупців, для одного з Інтернет-магазинів, треба підтвердити це все словом "так".

Невідомо, чи вдалося Корінн повернути подарункові коробки назад, але відтепер вона якнайдалі ховає від Бадді будь-які голосові помічники.

Раніше в і інтернеті став популярним ролик, на якому папуга регоче сміхом мультяшного лиходія.