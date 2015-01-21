У США фітнес-тренер загинув, намагаючись випередити поїзд під час зйомки реклами енергетика

Американський фітнес-тренер і актор Грег Плітт потрапив під потяг, коли намагався обігнати його. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на TMZ. Чоловік загинув у суботу, 17 січня, проте подробиці події стали відомі тільки зараз.

Джерело видання в поліції розповіло, що Плітт намагався втекти від поїзда по залізничним коліям під час зйомок рекламного ролика енергетичного напою. На відео, яке потрапило у розпорядження співробітників правопорядку, видно, що актор біжить дуже швидко і постійно п'є енергетик із банки. У якийсь момент поїзд все-таки наздоганяє інструктора з фітнесу.

Як уточнили співробітники поліції, ймовірно, в рекламному ролику Плітту потрібно було довести, що «енергетик робить з вас Супермена», здатного обігнати поїзд.

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Раніше очевидці події повідомили, що машиніст потягу до останнього моменту сигналив акторові, однак Плітт це проігнорував. Вони відзначали, що під час аварії Плитт тримав в руках відеокамеру.

Грег Плітт був відомий за ролями у фільмах «Термінатор: І прийде рятівник» і «Забійний реванш». Прихильники фітнесу знали його як ведучого власного шоу Work Out на телеканалі NBC і автора власних методик тренувань. За останні вісім років Плітт понад 250 разів з'являвся на обкладинках спортивних журналів.