Новосибірськ купив для шкіл портрети Путіна і фільми про Крим на 5 мільйонів рублів

У російській глибинці вважають, що патріотизм у дітей необхідно виховувати саме так.

Мерія Новосибірська зробила незаконні закупівлі на бюджетні гроші, витративши майже 5 мільйонів рублів без проведення торгів на портрети президента Росії Володимира Путіна та фільми про окупований Крим.

Про це повідомляє Сибір.Реалії.

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Зазначається, що співробітники міської адміністрації закупили книги і DVD-диски з фільмами "Крим і Росія – одна доля", "Освоєння Арктики" і "Війни і Перемоги", а також герб, прапор і портрет Путіна для того, щоб "виховати патріотизм у дітей".

Видання повідомляє, що палац дитячої творчості "Юніор" замовив 241 навчальний комплект "для виховання патріотизму у дітей", однак на сайті держзакупівель постачальника продукції не зазначено. У той же час, відомо, що закупівлю проводять у єдиного постачальника, без торгів.

Передбачається, що сувенірні речі і «патріотичні» книги розподілять між школами – по два комплекти на один навчальний заклад.