У Київському зоопарку народилося троє дикобразиків

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами генерального директора зоопарку Світлани БЕРЗІНОЇ, у зоопарку мешкає пара дорослих дикобразів: самка Діка, 2003 року народження, що надійшла з Київського цирку, та самець Дар, 2005 року народження, – з Харківського зоопарку. Від них отримано уже три приплоди. У першому (2007 року) була одна самка, у другому (також 2007 року) – два самця.

Цього року отримано третій приплід, але стать новонароджених дикобразів ще не відома, адже визначити її можна не раніше 6-місячного віку. Самка після народження малюків почувається добре, а одного з новонароджених дикобразів працівники зоопарку були вимушені забрати на штучне годування – мати від нього відмовилася. Його раціон тепер складається із суміші коров`ячого молока, жовтка курячого яйця та глюкози. Цю суміш підігрітою дають малюку через кожні 2 години. У природі дикобрази – вегетаріанці.