Слонів у ПАР вчать знаходити вибухівку (фото)

У ПАР слонів стали навчати пошуку вибухових речовин за запахом. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters. Уроки проводять місцеві дресирувальники спільно з експертами збройних сил США.

Співробітник ранчо Шон Хенсман (Sean Hensman) розповів, що слони володіють винятковим нюхом і, на відміну від собак, довго пам'ятають запахи. Він зазначив, що в Анголі, де постійно спалахують збройні конфлікти, ці тварини навчилися самостійно визначати райони мінних полів і обходити їх.

Читайте такожВлада Зімбабве має намір почати розпродаж слонів

Під час нещодавньої перевірки 17-річний слон на прізвисько Чишуру (Chishuru) зумів безпомилково визначити під яким з кількох відер прихована вибухівка. Чишуру підійшов до ємності і підняв задню ногу.

Експерт армії США Стівен Лі (Stephen Lee) зазначив, що тварин не планується використовувати в ході бойових дій. «Ми могли б приносити їм зразки запахів за допомогою роботизованих безпілотників», - заявив головний науковий співробітник науково-дослідного бюро армії США.