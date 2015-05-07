У японському готелі з'явилися "номери плачу"

00:16, 07 травня 2015
Курйози
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У готелі Mitsui Garden Yotsuya, розташованому в токійському районі Сіндзюку, з'явилися спеціальні "номери плачу" для жінок

Alamy

Номери були створені для того, що гості могли дати волю своїм почуттям в комфорті, пише lenta.ru.

Керівництво готелю відзначило, що такі номери допоможуть дамам зняти стрес або подолати будь-які емоційні переживання.

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"Номери плачу" оснащені розкішними серветками, щоб жінки могли витирати сльози так, щоб їх очі не опухли на наступний ранок. Щоб стимулювати емоції, в кімнатах представлена ​​колекція сумних коміксів манга і фільмів, які змушують розплакатися. 

Вартість такого номеру становить близько 83 доларів.

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