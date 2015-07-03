Плівку з бульбашками позбавлять її найпопулярнішої властивості

Творець легендарної "пухирчастої" плівки, компанія Sealed Air Corp. (США), посилила її, змінивши склад, пише Новий Час з посиланням на The Wall Street Journal.

Розробник пояснив інновацію економічними причинами. Нова версія захисного матеріалу буде виготовлятися у вигляді тонких листів з гнучкого, але більш стійкого. Бульбашки повітря будуть створюватися вже перевізником за допомогою спецнасоса. На думку інженерів, великі компанії зможуть завдяки цьому заощадити на складських приміщеннях.

Як відомо, "пухирчаста" плівка стала своєрідним культурним феноменом - лопання бульбашок асоціюється з розслабленням і високим рівнем насолоди. В інтернеті часто можна зустріти оголошення про продаж цього матеріалу для любителів "полопати", а покупці гаджетів часто лопають бульбашки на плівці від купленого пристрою.