Китайський моряк навчився не моргати протягом години заради параду в Пекіні

Він простояв з відкритими очима 57 хвилин і 24 секунди, ні разу не моргнувши, передає Lenta.ru з посиланням на The South China Morning Post.

Згідно вимогам, моряки, які беруть участь у параді повинні вміти не моргати хоча б 40 секунд. Ще в лютому китаєць не міг подолати цей мінімальний бар'єр через інфекцію ока. Проте він наполегливо тренувався протягом місяця: стояв не моргаючи на вітрі і на сонці.

Попереднім рекордсменом був австралієць Фергал Флемінг, якого прозвали Більмо на оці. Він міг протриматися, ні разу не моргнувши, 40 хвилин 59 секунд.

У Пекіні 3 вересня відбудеться парад, присвячений 70-й річниці закінчення Другої світової війни, на який запрошені лідери іноземних держав. Планується, що на площі Тяньаньмень урочистим маршем пройдуть близько 12 тис. військовослужбовців з більш ніж 10 країн.