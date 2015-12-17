Польського депутата оштрафували на 600 євро за дуже довгий виступ у Сеймі

Депутат Громадянської платформи" отримав догану від спікера Марека Кухцинского під час бурхливих дебатів 2 грудня, коли правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) вибрала 5 нових суддів Конституційного суду, передає "ЄвроПравда" з посиланням на TVP info.

За перевищення ліміту часу виступу Міхал Щерба повинен заплатити 2,5 тис. злотих (600 євро). Як зазначається, це був єдиний випадок, коли спікер застосовував фінансові санкції до депутатів. І саме цей факт обурив Міхала Щербу.

"ПіС фінансовими санкціями затикає рот опозиції. 2,5 тис. злотих коштувало моє незакінчене хвилинне питання про незаконне призначення суддів", - написав Міхал Щерба у своєму "Твіттері".

Він пообіцяв оскаржити рішення спікера в президії Сейму, однак переконаний, що той не змінить своє рішення, тому що більшість у ньому становлять депутати від ПіС.

"Це білоруські стандарти. Ми не можемо дозволити такого ставлення до опозиції", - заявив Міхал Щерба.