РПЦ звільнила протоієрея Чапліна, якого спіймали на поїданні бургера в "Макдональдсі" у піст
17:30, 24 грудня 2015Курйози
1681 0
Синод Російської православної церкви звільнив протоієрея Всеволода Чапліна від посади голови синодального відділу взаємин церкви та суспільства.
Чаплін поїв у "Маці" / facebook.com/poj.revolucia
Протоієрей від будь-яких коментарів утримався, передає Газета.ру.
ЗМІ нагадує, що на початку грудня в соцмережах широке обговорення викликала фотографія протоієрея Чапліна в одному з ресторанів мережі McDonald's. На фото видно, що священнослужитель купив собі бургер і чай.
Читайте такожВвести офіційну молитву "Про Путіна": росіяни просять швидше зарахувати свого президента до лику святих
У свою чергу Чаплін заявив, що їв пісну їжу в McDonald's і не бачить у цьому гріха. Він додав, що якби була створена подібна мережа швидкого харчування з російською кухнею, він ходив би туди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter