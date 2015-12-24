РПЦ звільнила протоієрея Чапліна, якого спіймали на поїданні бургера в "Макдональдсі" у піст

17:30, 24 грудня 2015
Курйози
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Синод Російської православної церкви звільнив протоієрея Всеволода Чапліна від посади голови синодального відділу взаємин церкви та суспільства.

Чаплин покушал в

Протоієрей від будь-яких коментарів утримався, передає Газета.ру.

ЗМІ нагадує, що на початку грудня в соцмережах широке обговорення викликала фотографія протоієрея Чапліна в одному з ресторанів мережі McDonald's. На фото видно, що священнослужитель купив собі бургер і чай.

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У свою чергу Чаплін заявив, що їв пісну їжу в McDonald's і не бачить у цьому гріха. Він додав, що якби була створена подібна мережа швидкого харчування з російською кухнею, він ходив би туди.

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