РПЦ звільнила протоієрея Чапліна, якого спіймали на поїданні бургера в "Макдональдсі" у піст

Протоієрей від будь-яких коментарів утримався, передає Газета.ру.

ЗМІ нагадує, що на початку грудня в соцмережах широке обговорення викликала фотографія протоієрея Чапліна в одному з ресторанів мережі McDonald's. На фото видно, що священнослужитель купив собі бургер і чай.

Читайте такожВвести офіційну молитву "Про Путіна": росіяни просять швидше зарахувати свого президента до лику святих

У свою чергу Чаплін заявив, що їв пісну їжу в McDonald's і не бачить у цьому гріха. Він додав, що якби була створена подібна мережа швидкого харчування з російською кухнею, він ходив би туди.