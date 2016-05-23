Жириновський згадав "усю казну на війну" і запропонував знищити ядерним ударом 200 тисяч осіб

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав напередодні пізно вночі в ефірі політичного ток-шоу "Недільний вечір" на пропагандистком телеканалі "Росія-1".

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"У Північному морі є острів, маленька країна - 200 тис. населення. Брюсселю сказати: ось острів, бачите, а тепер немає острова, країни. Ви що хочете, щоб нас били по морді, щоб Донбас обстрілювали?" - сказав Жириновський.

"Треба показати, на що здатні наші ядерні сили", - підкреслив він.

Він переконаний, що Захід погодився б, якби російська армія підійшла до Києва.

"Наступати треба і битися під Брюсселем, під Варшавою, під Прагою ... Ви всі чекаєте, коли знову обвалиться", - сказав він.

Жириновський вважає, що треба робити жорсткі заяви, і як приклад навів вислів російського царя Олександра ІІІ: "Всю казну - на війну".

За його словами, бази НАТО все ближче до Росії, і може наступити "22 червня".

При цьому він заявив, що Захід потрібні постійна війна та конфлікт.

"Америка – це країна, ось такий виродок, йому обов'язково потрібен конфлікт, вони прийшли із пістолетом на чужі землі, всіх там перестріляли..., їм потрібна постійна війна і постійне панування", - стверджує Жириновський.

При цьому він заявив, що "хворими" були Наполеон, Гітлер і радянські комуністи, які хотіли панування: "Всі, хто говорить про панування, про те, що ми найкращі – це негідники, мерзотники, божевільні".

"Ми (Росія - УНІАН) кращі за всіх, але ми їм загрожуємо, і вони цього не хочуть, вони хочуть, щоб весь світ був як Африка, як Сомалі", - сказав Жириновський.

Він висловив переконання, що США підкидають "вуглик" в Сирії, Європа "підпалила" Україну, а потім "підпалять" Білорусь і Казахстан.