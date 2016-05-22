Польща дозволила введення військ НАТО у мирний час - ЗМІ

Ці поправки дозволять групі швидкого реагування НАТО увійти в Польщу не тільки в критичних випадках, але і в стані миру, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Канцелярії президента країни.

Згідно із законом, президент Польщі, на прохання міністра оборони і за попередньої згоди прем'єр-міністра, може санкціонувати перебування іноземних військ (головним чином НАТО і ЄС) на території Польщі у рамках зміцнення польських збройних сил у мирний час.

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При цьому в офіційному дозволі повинні бути зазначені мета перебування і кількість іноземних військ, а також інші важливі для польської оборони обставини. Водночас залежно від ситуації союзним військам будуть надаватися ті ж повноваження, які має польська армія.

Раніше міністр оборони Польщі заявляв, що його країна стане повноправним членом НАТО влітку цього року. Зокрема, за його словами, характер присутності країни в Північноатлантичному альянсі зміниться після саміту організації в Варшаві, який відбудеться 8-9 липня.