Кенгуру побив співробітника зоопарку на очах у туристів
11:35, 24 травня 2016Курйози
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Американському туристу в одному із зоопарків США вдалося зняти напад кенгуру на людину.
REUTERS
На відео співробітник звіринця, який увійшов в клітку, намагається відбитися від тварини і кличе на допомогу, за кадром сміється дитина і чуються вигуки дорослих: «Боже, це справжній бокс!» У якийсь момент тварина оступається і припиняє удари, але потім відновлює атаку з новою силою.
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Розміщене на YouTube відео зібрало за чотири дні 14,5 тис. переглядів.
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