Наречені одружилися в повітрі, прив'язані до крил літаків (фото)

Те що шлюби вершаться на небесах довели наречені з Великої Британії. Вони одружилися в повітрі, прив`язані до крил невеликих літаків, передає 5 канал.

Парі вдалося знайти і священнослужителя, який захоплюється авіаспортом. Він погодився повінчати закоханих на висоті 152 метри. Три біплани летіли зі швидкістю 161 кілометр за годину. Клятви кохання і вірності наречені говорили у спеціальні мікрофони - так що усю церемонію могли чути весільні гості. Влаштувати екстремальне весілля пара вирішила ще під час заручин, які також відбулись у незвичному місці - а саме у тропічних лісах Бразилії.

Кеті Макволтерс, екстремальна наречена: "Це вибух емоцій! Ти нагорі, стрімко летиш, адреналін - зашкалює, пейзаж неймовірний! А ще треба вчасно сказати - Так, я згодна вийти за Тебе заміж. Відчуття - як на американських гірках, але безпечніше".

Даррен Макволтерс, екстремальний наречений: "Ми обоє трохи божевільні - тому й весілля хотіли таке ж".

Фото з сайту ВВС