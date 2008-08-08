В Україні сьогодні - весільний бум

Закохані бачать своєрідну містику в тому, щоб одружитися 8.08.08. Астрологи підрахували, що пари, які укладуть шлюб в цей день, житимуть разом 18 років. Їхні стосунки будуть складними і напруженими, проте життя – насиченим і динамічним.

Працівники ж рагсу ніякої містики в цій даті не вбачають. А таку кількість заявок на розпис пояснюють п’ятницею. Втім, такий самий ажіотаж був і минулого літа. Аби одружитися 7.07.07 заяву треба було подавати ще в лютому.

ICTV