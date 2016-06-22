Путін звелів створити в Росії телепорт до 2035 року

Проект "дорожньої карти" розвитку в Росії до 2035 року ринку систем інформаційної і киберфізичної безпеки носить кодову назву SafeNet, пише Комерсант.

Відзначається, що на 2016-2018 роки для реалізації SafeNet, однієї з "дорожніх карт", необхідно 10 млрд рублів, з яких більше половини має дати федеральний бюджет.

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За даними видання, кіберфізичні системи — це "розумні системи, що включають мережі взаємодіючих між собою обчислювальних і фізичних компонентів, наприклад роботи, інтелектуальні будівлі, медичні імплантати, самокеровані автомобілі, безпілотні літаки".

"На відрізку 2018-2025 років у ряді суб'єктів РФ з'явиться інфраструктура мобільного зв'язку стандарту 5G, почне розгортатися єдина мережа центрів захисту від кіберзагроз цивільного призначення, будуть реалізовані перші проекти впровадження вітчизняної інтелектуальної системи управління міським господарством, створені вітчизняні ОС для кіберфізичних систем і автономного транспорту, а також розроблено "вітчизняну компільовану мову для безпечного та ефективного паралельного програмування", - пише видання.

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А ось на відрізку 2025-2035 років автори розраховують на "впровадження нейроінтерфейсу, квантових обчислень, телепортації, використання природоподібних явищ для передачі інформації".

Проте в соцмережах посміялися над планами уряду РФ щодо впровадження технології телепортації.

Телепортація у Росії pic.twitter.com/IwbuQPHOcs — Selemenev Evgeny (@Se1emenev) June 22, 2016

До 2035 року в кожному дворі Росії з'являться будки для телепортації. pic.twitter.com/ebLHZk0PMQ — Прибиральниця «Газпрому» (@sikorochka) June 22, 2016