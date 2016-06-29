В Австралії поліція поклала на поні відповідальність за втечу корови і осла: тварини вирішили "відзначити" подію у пабі

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на 9news.com.au. Чотирилапі відвідувачі були помічені в Humpty Doo Hotel в 40 км на північ від міста Дарвін.

За наявними даними, тривогу підняв джек-рассел-тер'єр, який помітив незвичайних гостей. Потім одна із власників готелю зателефонувала в поліцію.

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У правоохоронних органах всю відповідальність поклали на поні. «Очевидно, осел і корова слідували за поні», - заявили правоохоронці.

Тварин вже повернуто на пасовище.