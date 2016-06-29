В Австралії поліція поклала на поні відповідальність за втечу корови і осла: тварини вирішили "відзначити" подію у пабі
12:02, 29 червня 2016Курйози
594 1
В один з австралійських пабів зайшли корова, осел і поні, які втекли зі свого пасовища.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на 9news.com.au. Чотирилапі відвідувачі були помічені в Humpty Doo Hotel в 40 км на північ від міста Дарвін.
За наявними даними, тривогу підняв джек-рассел-тер'єр, який помітив незвичайних гостей. Потім одна із власників готелю зателефонувала в поліцію.
Читайте такожУ Росії робот втік з полігону і влаштував затор на дорозі (відео)
У правоохоронних органах всю відповідальність поклали на поні. «Очевидно, осел і корова слідували за поні», - заявили правоохоронці.
Тварин вже повернуто на пасовище.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter