"Рекордний вилов": французькі рибалки "піймали" у сіті португальський підводний човен

Підводний човен Tridente, який брав участь у спільних маневрах з кораблями ВМФ Великобританії, заплутався в сітях французького риболовецького траулера Daytona, приписаного до порту Сен-Брійо, повідомляє ТАСС з посиланням на префектуру французької зони Атлантики.

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"Підводний човен негайно здійснив виринання і встановив контакт із траулером", - йдеться в повідомленні префектури. В результаті події ніхто не постраждав.

Інцидент стався приблизно в 55 км на південь від британського мису Лізард. В даний час рибальська сіть з човна вилучена працівниками британської морської рятувальної служби. Траулер ж рухається до французьких берегів.