У Німеччині 91-річна жінка заповнила "кросворд" на арт-об'єкті вартістю $116 тисяч
У Новому музеї мистецтва і дизайну в Нюрнберзі 91-річна відвідувачка прийняла твір мистецтва за звичайний кросворд і заповнила його ручкою.
Жінка була на груповий екскурсії, коли побачила напис «Вставити слова» поряд з арт-об'єктом роботи данського художника-авангардиста Артура Кепці. Як літня дама розповіла пізніше поліції, ці слова були сприйняті нею буквально, і вона розгадала «кросворд», пише Gazeta.ru за інформацією The Independent.
Робота художника була створена в середині 1960-х років. Музей орендував арт-об'єкт у приватного колекціонера. Вартість роботи оцінюється в $116 тисяч.
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Директор музею Ева Краузе заявила, що збитки буде відшкодовано.
«Ми передамо жінці, що колекціонер сприйняв завданий збиток з гумором, вона може спати спокійно», — зазначила Краузе.
Вона додала, що співробітники поліції прибули до музею лише для оформлення страхового випадку.