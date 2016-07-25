Полювання на комарів: у Швеції пройшов чемпіонат з ловлі комах

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на шведський канал SVT.

Чемпіоном світу з такого незвичайного "виду спорту" став Крістофер Екерсунд, який протягом 15 хвилин зміг зловити 135 комах.

"Це дивовижне відчуття. Я за своєю природою азартна людина, тому не люблю програвати", - сказав переможець, який минулого року фінішував другим.

При цьому він відмовився розповісти свою тактику, зазначивши лише, що для вдалого полювання на комарів потрібен темний одяг і багато потіти.

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Цього року за титул чемпіона змагалися 42 людини, які разом зловили 600-700 комах.

Минулого року спіймали більше, проте "спортсменам" давали 30 хвилин замість 15 цього року.

Ідея чемпіонату виникла в минулому році, коли Евертурнео не отримав дозволу від держави на боротьбу з комарами за допомогою пестицидів.