Володар щасливого квитка лотереї Powerball виграв 206,9 мільйона доларів в США, вгадавши всі шість номерів, повідомив офіційний сайт організатора лотереї. Ім`я переможця поки не називається, відомо лише, що він придбав квиток в штаті Нью-Мексіко. Переможцю належить зробити вибір - розтягнути виплату виграшу на 29 років або одержати одноразову виплату удвічі меншу за розміром. Цього року зірвати джекпот вдалося вже семеро учасникам лотереї, і ніхто з них не захотів одержувати всю суму поетапно протягом 29 років. Всі зробили свій вибір за принципом "менше, але зараз". У березні джекпот разом виграв цілий колектив - офіс районної податкової інспекції в штаті Західна Віргінія. Вигравши 276 мільйонів доларів, бригада провінційних податківців віддала перевагу разовій виплаті в 139 мільйонів доларів готівкою, не розтягуючи задоволення на три десятиліття.

Эхо Москвы