У Бурятії затримали активістів, які зустрічали Медведєва з плакатами "Денег нет. Держимся. Настроение плохое" (фото)

Так, перед приїздом прем'єра РФ поліція затримала пікетників, передає arigus.tv.

Чоловіки на відстані приблизно трьох метрів один від одного стали з плакатами "Денег нет. Держимся. Настроение плохое" і "Ушёл из школы в бизнес. Прогорел. Спасибо".

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"Спочатку їх повели за огорожу. А потім підійшли співробітники поліції затримали", - повідомив автор відео.

Наголошується, що зараз затримані перебувають у відділі поліції.

Раніше російський комік Семен Слєпаков записав нову пісню, в якій обіграв гучні слова голови уряду РФ Дмитра Медведєва "Денег нет, хорошего вам настроения".