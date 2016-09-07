У Бурятії затримали активістів, які зустрічали Медведєва з плакатами "Денег нет. Держимся. Настроение плохое" (фото)
12:24, 07 вересня 2016Курйози
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У Бурятії 7 вересня з візитом прибув Дмитро Медведєв, він пройшов не без скандалу.
У Бурятії під час візиту Медведєва затримали активістів / arigus-tv.ru
Так, перед приїздом прем'єра РФ поліція затримала пікетників, передає arigus.tv.
Чоловіки на відстані приблизно трьох метрів один від одного стали з плакатами "Денег нет. Держимся. Настроение плохое" і "Ушёл из школы в бизнес. Прогорел. Спасибо".
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"Спочатку їх повели за огорожу. А потім підійшли співробітники поліції затримали", - повідомив автор відео.
Наголошується, що зараз затримані перебувають у відділі поліції.
Раніше російський комік Семен Слєпаков записав нову пісню, в якій обіграв гучні слова голови уряду РФ Дмитра Медведєва "Денег нет, хорошего вам настроения".
arigus-tv.ru
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