"Ми всі хочемо заміж за Путіна": в мережі набирає популярність пісня "ломових бабусь" про президента РФ (відео)

Відео було опубліковане ввечері 8 вересня, однак користувачі вже почали його активно обговорювати.

Одні сприймають його цілком серйозно, супроводжуючи коментарями "Вони це серйозно???", "Більше пекла? Ось вам прямо з РФ, з пилу з жару", "Зомбінація !!! Що вони з ними зробили ... !!!" тощо

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Однак інші впевнені, що відео сатиричне. На підтримку цієї версії говорить анонс відео на сторінці російського виконавця Олега Ломового у Facebook: "Тепер у "замороженої пенсії" ось таке обличчя... Новий мега-тролінг скоро в мережі!".

Відзначимо, що в репертуарі артиста вже є такі вірші та пісні як "Путін "хворий", "Путін виступив в ООН", "Росіяни голодували", "кРимські канікули" та інші.