У Росії школярам задали вивчити текст пісні "Владимирский централ" - ЗМІ
23:27, 02 жовтня 2016Курйози
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У Новосибірську (Росія) учні гімназії №16 з поглибленим вивченням французької мови тепер вивчають творчість барда Михайла Круга.
Ілюстрація / REUTERS
Як розповіли FlashSiberia батьки учнів, вчитель музики видав семикласникам текст пісні "Владимирский централ" і рекомендував вивчити до наступного уроку, як домашнє завдання.
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"Ми щось не розуміємо в цьому житті", - пояснили батьки.
Керівництво гімназії і місцевий департамент освіти поки не коментували цю інформацію.
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