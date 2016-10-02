У Росії школярам задали вивчити текст пісні "Владимирский централ" - ЗМІ

Як розповіли FlashSiberia батьки учнів, вчитель музики видав семикласникам текст пісні "Владимирский централ" і рекомендував вивчити до наступного уроку, як домашнє завдання.

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"Ми щось не розуміємо в цьому житті", - пояснили батьки.

Керівництво гімназії і місцевий департамент освіти поки не коментували цю інформацію.

Раніше УНІАН повідомляв, що в російському інтернет-магазині Сarobus продають дитяче ліжечко у формі ракетної установки "Бук М-1".