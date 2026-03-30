Telegram почне позначати користувачів, які використовують 'неофіційний' додаток

У Telegram з'явиться нове попередження про безпеку: користувачі зможуть бачити, якщо їхній співрозмовник спілкується через неофіційний клієнт. На це вказують знахідки в коді iOS-версії додатка.
Судячи з витоку, попередження буде відображатися прямо в профілі такого користувача. Система повідомить, що співрозмовник використовує сторонній клієнт, через що листування може бути менш безпечним.
Аналогічні згадки з'явилися і в базі перекладів Telegram, що побічно підтверджує підготовку функції до запуску. Проте точні терміни появи нововведення в релізній версії поки невідомі.
Передбачається, що розробка такого повідомлення почалася на тлі обговорень проблем безпеки в сторонніх додатках. Зокрема, увагу привернув неофіційний клієнт Telega, в якому експерти виявили можливість MITM-перехоплення трафіку. Повідомляється, що дані могли перенаправлятися через власні сервери, минаючи офіційну інфраструктуру.
Крім того, у Telega виявлено використання додаткового RSA-ключа, якого немає в офіційних клієнтах месенджера, а також відсутність секретних чатів і фільтрацію контенту. На думку експертів, подібні зміни можуть створювати ризики для конфіденційності та цілісності листування.
За повідомленнями російських ЗМІ, Telegram буде повністю заблокований у Росії з 1 квітня. Причому блокування буде тотальним – за аналогією з Instagram і Facebook. Додаток не завантажуватиметься ні через мобільні мережі, ні через стаціонарні інтернет-системи.
На цьому тлі російська влада продовжує нав'язувати користувачам так званий національний месенджер MAX, який нагадує китайський WeChat. Додаток має доступ до мікрофона, камери, геолокації, контактів і файлів користувача, до того ж, він контролюється спецслужбами.