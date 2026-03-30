Прорвали блокаду: російський танкер із 100 000 тонн сирої нафти прибув на Кубу

Раніше стало відомо, що російський танкер отримав згоду США на продаж нафти на Кубі.

Російський танкер "Анатолій Колодкін", який перевозить 100 000 тонн сирої нафти, прибув на Кубу. Наразі очікується розвантаження "чорного золота" у порту Матансас, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство транспорту Російської Федерації.

Дані компанії LSEG продемонстрували, що російське судно рухалося уздовж північного узбережжя Куби. Перед прибуттям танкеру президент США Дональд Трамп заявив про зміну курсу щодо блокування поставок нафти на Кубу. Американський лідер зазначив, що він "не має жодних проблем" із тим, щоб будь-яка країна постачала сиру нафту до карибської держави.

Нагадаємо, минулого тижня міністр енергетики РФ Сергій Цивілєв повідомив, що Москвка здійснює гуманітарне постачання палива для Гавани. А у лютому російський віце-прем'єр Олександр Новак говорив, що російський уряд ⁠обговорює пропозиції про паливну підтримку Куби.

Аналітики вважають, що прибуття російського судна допоможе острівній країні подолати енергетичну кризу хоча б на кілька тижнів – до вичерпання запасів палива.

Сьогодні Кубі потрібні мазут і дизельне паливо, щоб виробляти електроенергію та уникати нових відключень. Криза загострилася після того, як у січні США заблокували експорт венесуельської нафти до Куби після повалення президента Ніколаса Мадуро.

Білий дім також пригрозив запровадити каральні тарифи до будь‑якої іншої країни, яка постачатиме нафту на острів. Унаслідок цього Мексика, яка разом із Венесуелою була найбільшим постачальником, зупинила свої поставки.

Таким чином, Куба три місяці не отримувала нафту, що, як зазначив президент країни Мігель Діас‑Канель, посилило енергетичну кризу і призвело до серії відключень електропостачання по всій країні. У свою чергу кубинські медики заявили, що криза збільшила ризик для пацієнтів із хронічними захворюваннями, особливо для дітей.

Україна зупиняє експорт нафти з Росії - останні новини

За даними агентства Reuters, атаки українських дронів вже призвели до зупинки приблизно 40% потужностей Росії з експорту нафти, що стало найбільшим порушенням постачання нафти в сучасній історії країни.

За даними агентства Bloomberg, аналіз відвантажень показав, що приблизно 45% морського експорту нафти РФ раніше проходило через порти Приморськ та Усть-Луга, які були атаковані Україною.

Видання The Telegraph охарактеризувало останні удари Сил оборони по нафтовій інфраструктурі Росії як "наймасштабніші за чотири роки війни". Аналітики вважають, що атаки можуть створювати серйозну загрозу здатності Кремля експортувати нафту, яка є ключовим експортним ресурсом і життєво важливою частиною економіки РФ.

