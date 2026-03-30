Зарплати до 63 тисяч гривень: хто серед 'блакитних комірців' заробляє найбільше

Робітничі спеціальності входять до переліку найбільш високооплачуваних професій.

В Україні зросли зарплати майже на всі робітничі професії. Найбільший зріст спостерігається серед малярів, комплектувальників, виконробів і мулярів. Водночас найбільша середня заробітна плата зафіксована на позиції штукатура.

За даними дослідження "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН, робітничі спеціальності входять до переліку найбільш високооплачуваних професій на платформі.

"Тенденція зростання оплати праці відстежується майже на всі посади робітничих спеціальностей на платформі. Рекордні показники зростання зарплат на вакансії маляра у категорії будівництва (+43% до 40 тис. грн), комплектувальника (+34% до 28 тис. грн), виконроба (+33% до 50 тис. грн), муляра (+32% до 56 тис. грн)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у межах від 15 до 20% стали вищими медіанні заробітні плати в електрика (30 тис. грн), зварювальника у категорії будівництва (35 тис. грн), монтажника у категорії виробництва (35 тис. грн), сантехніка (35 тис. грн), токара (32 тис. грн) та штукатура (63 тис. грн).

Дещо менші показники підвищення медіанної зарплати (+10-15%) у лютому 2026 спостерігали на посади будівельника (45 тис. грн), монтажника у категорії будівництва (40 тис. грн), пакувальника (22 тис. грн), слюсара (25 тис. грн) та столяра (29 тис. грн).

Зниження медіанної зарплати, порівняно з лютим 2025 року, відбулось лише на деякі професії у категорії виробництва, а саме: маляра (-25% до 30 тис. грн) та зварювальника (-3% до 34 тис. грн).

Аналітики зазначають, що на більшість проаналізованих вакансій кількість пропозицій на платформі стала меншою, порівняно з минулим роком. Помітний спад кількості пропозицій на посаду зварювальника у категорії будівництва (-89%), на вакансію плиточника -52%, на маляра у категорії виробництва -47%, на токара -37% та штукатура -36%.

На 20-25% став меншим попит серед роботодавців на будівельників, мулярів, слюсарів, столярів. На інші вакансії показники нижчі на 2-15%.

Натомість професіями, на які фіксували помітне зростання попиту серед роботодавців, стали: комплектувальник (зростання майже у 12 разів), зварювальник у категорії виробництва (зростання у понад 6 разів), машиніст екскаватора (+47%) та виконроб (+11%).

"Попри відчутне зростання зарплат у робітничих професіях, кількість вакансій здебільшого зменшується. Водночас на частину посад стабільно бракує кандидатів, про що свідчить низька кількість відгуків. Натомість простіші позиції залишаються більш конкурентними серед пошукачів. Це формує ситуацію, де дефіцит спеціалістів зберігається навіть на фоні зростання зарплат", - ідеться в дослідження.

Зарплати в Україні - головні новини

23 березня стало відомо, що найвищу медіанну зарплату у лютому фіксували на посаду стоматолога (150 тис. грн), що на 20% більше, ніж минулого року. На другому місці був рихтувальник (категорія СТО та автомийки) з показником у 70 тис. грн (+27%, порівняно з лютим минулого року).

Раніше в Державній службі статистики України повідомляли, що середня зарплата штатних працівників по регіонах в Україні в січні 2026 року становила майже 28 тисяч грн, що на 9,5% менше, ніж у грудні минулого року. Найвищий розмір середньої зарплати було зафіксовано у Києві, де у середньому отримували 43 865 грн.

