'Про Україну забувають': Зеленський розкрив ситуацію з ракетами Patriot

Україна нагадує про себе і вдячна тим партнерам, які її чують.

У зв’язку з гарячою фазою війни в регіоні Близького Сходу партнери почали забувати про потреби України в антибалістичних ракетах до зенітних ракетних комплексів Patriot. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, у глави держави запитали, чи є зараз в Україні дефіцит протибалістичних ракет PAC-3 до Patriot.

"Дефіцит PAC-3 у світі, в Україні передусім, ніколи не закінчувався. На жаль, ви знаєте, що виробництво загальне десь близько 60 ракет на місяць. Безумовно, є важливі кроки на території європейського континенту щодо збільшення виробництва, але і це збільшення не вирішить це питання", - сказав Зеленський.

Водночас, як повідомив глава держави, міжнародні партнери максимально направляють всі антибалістичні пакети туди, де сьогодні "дуже гаряче":

"Це передусім на Близький Схід. І на жаль, іноді забувають про Україну, але ми всім нагадуємо і вдячні партнерам, які нас чують".

При цьому, як підтвердив президент, під час візиту до країн Близького Сходу він порушував питання можливості обміну українських дронів-перехоплювачів на протибалістичні ракети PAC-3.

"Безумовно, в країнах Близького Сходу це питання піднімалось. Деталями ділитися я не буду. Ми будемо працювати над тим, щоб Україна була забезпечена в цьому напрямку. Але, якщо чесно, світу, не Україні тільки, а світу треба шукати альтернативу як можна швидше. І ми ведемо перемовини з двома країнами, щоб була така можливість, але, поки що, коли буде вже результат, тоді скажу відверто", - наголосив Зеленський.

Також, як додав додав президент, українці мають знати, що українському оборонно-промисловому комплексу "треба все зробити, максимум, щоб у нас були свої системи антибалістичні системи".

Дефіцит ракет Patriot

Як повідомляв УНІАН, війна в Ірані збільшила попит на ракети PAC-3 серед арабських країн Перської затоки, бо вони змушені постійно відбивати іранські повітряні атаки. Водночас, ракети PAC-3 вкрай необхідні Україні.

При цьому, країни Перської затоки за перші кілька днів змушені були застосувати понад 800 протиракет PAC-3. Україна не мала такої кількості таких ракет за увесь час війни з Росією.

