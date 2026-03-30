Союзники Ірану розігнали ціни на нафту до нових вершин: що відбувається на ринку

Аналітики очікують подальшого зростання цін на нафту.

Ціни на нафту зранку 30 березня зросли. Котирування підштовхнули вгору перші атаки єменських хуситів на Ізраїль, що призвело до розширення конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

За даними сайту біржі ICE, станом на 8:41 за київським часом вартість нафти марки Brent з постачанням у травні зросла на 2,3% - до 115,18 долара за барель. При цьому американська нафта марки WTI, за інформацією сайту платформи CME Group, подорожчала на 2,26 долара - до 101,90 долара за барель.

Reuters зазначає, що вартість нафти марки Brent протягом березня злетіла на 59%. Подорожчання "чорного золота" перевершило показник часів війни 1990 року у Перській затоці.

"Ринок практично повністю знехтував перспективою завершення війни шляхом переговорів, попри заяви Трампа, і готується до різкої ескалації військових дій, що стало позитивним сигналом для (зростання цін на нафту, – УНІАН)", – зазначила засновниця компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та Тегеран проводять "прямі та непрямі" зустрічі і що нові лідери Ірану поводяться "дуже розсудливо". Водночас до регіону прибувають додаткові американські війська, а ізраїльські військові заявили в понеділок, що атакують інфраструктуру іранського уряду. І хоча заяви Трампа про перемовини спершу дещо знизили ціни на нафту, але тепер котирування повернулися до зростання.

Reuters констатує, що війна, що починалася з ударів США та Ізраїлю по Ірану, поширилася на увесь Близький Схід. 28 березня єменські хусити вперше з початку війни на Близькому Сході атакували Ізраїль, що викликало занепокоєння щодо безпеки морських шляхів навколо Аравійського півострова та Червоного моря. Водночас Іран заявив, що готовий відповісти на наземну атаку США, звинувативши Вашингтон у в підготовці наземного наступу.

Тим часом історичний максимум цін на нафту був зафіксований у 2008 році – на рівні 143 доларів за барель.

Після початку війни на Близькому Сході та суттєвого обмеження трафіку Ормузькою протокою ціни на нафту суттєво зросли. Вартість нафти марки Brent станом на ранок 26 березня сягнула майже 100 доларів за барель. Більше того, представники адміністрації президента США Дональда Трампа аналізують, які наслідки для економіки матиме можливий стрибок цін на нафту до 200 доларів за барель.

Між тим, за даними CNN, перемовини між США та Іраном можуть пройти в Пакистані "найближчими днями".

