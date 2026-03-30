Геймери почали масово скуповувати PlayStation 5 Pro перед різким подорожчанням

Вже з 2 квітня вартість консолі зросте з 800 до 900 євро – одразу на 100 євро.

Користувачі почали масово скуповувати консоль PlayStation 5 Pro напередодні різкого подорожчання. Про це повідомляє Notebookcheck з посиланням на низку дописів з Reddit.

Напередодні Sony офіційно підтвердила, що вже з 2 квітня вартість консолі зросте по всьому світу, в тому числі й у Європі. Рекомендована ціна PlayStation 5 Pro офіційно подорожчає з 800 до 900 євро. Причому в цю вартість, як і раніше, не входить дисковод і вертикальна підставка, які доведеться купувати окремо.

На тлі цього потенційні покупці намагаються встигнути придбати пристрій за старою ціною, що призвело до так званих "панічних покупок". На форумах користувачі один за одним повідомляють про купівлю консолі. Поки що запаси у великих ритейлерів залишаються стабільними, але зростаючий попит може швидко змінити ситуацію.

Майбутнє подорожчання торкнеться всієї актуальної лінійки пристроїв Sony, зокрема PS5 і PS Portal, але переважно геймери звертають увагу на флагманську модель PS5 Pro, яка користується високою популярністю напередодні релізу GTA 6, позиціонуючись як оптимальна платформа для гри.

Аналітики відзначають, що така ситуація нетипова для ринку: зазвичай консолі з часом дешевшають, але поточні умови (дефіцит пам'яті та нестача комплектуючих) призводять до зворотного ефекту – і стимулюють попит "тут і зараз".

Нагадаємо, раніше цього місяця Sony випустила покращену версію PSSR 2.0 для PS5 Pro. Вона вже з'явилася в таких іграх, як Resident Evil Requiem, Silent Hill F, Monster Hunter Wilds і Final Fantasy VII Rebirth. Фахівці Digital Foundry вважають, що тепер апскейлер можна порівняти з FSR4 і він близький до DLSS 4.5.

Раніше користувачі звернули увагу на одну з нових патентних заявок Sony, яка показує концепт можливого контролера PlayStation 6, що кардинально відрізняється від усіх попередніх геймпадів компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: