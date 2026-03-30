Літати по світу стає небезпечніше: війни кардинально змінюють правила польотів, - Reuters

Агентство з безпеки авіації Євросоюзу рекомендує уникати польотів над Іраном, Ізраїлем і частиною країн Перської затоки.

Європейська агенція авіаційної безпеки попереджає про зростання ризиків для польотів через війни та стрімке поширення дронів, що змушує літаки пересуватись у все вужчих повітряних коридорах, пише Reuters.

Війна в Ірані, що триває вже місяць, змінює конфігурацію повітряного простору на Близькому Сході та посилює перебої в авіасполученні, зокрема блокуючи маршрути між Азією та Європою, які раніше проходили транзитом або пролітали над цим регіоном.

Ситуацію ускладнює і затяжна війна між Росією та Україною, а також бойові дії між Пакистаном та Афганістаном. У результаті авіакомпанії змушені користуватися дедалі вужчими маршрутами, зокрема через Азербайджан та країни Центральної Азії.

"Очевидно, що концентрація трафіку на певних маршрутах, доступність повітряного простору для управління повітряним рухом, а також той факт, що трафік може використовувати нетипові маршрути, можуть створювати ризики для безпеки", - зазначив виконавчий директор Агентства з безпеки авіації Європейського Союзу (EASA) Флоріан Гільєрме.

Попри те, що екіпажі та диспетчери навчені працювати в умовах підвищеної небезпеки, інколи неминучим рішенням залишається закриття повітряного простору або обмеження польотів.

Водночас EASA, до якої входить 31 країна Європи, готує оновлення своєї авіаційної стратегії. Адже одна з найбезпечніших галузей транспорту стикається з новими загрозами у вигляді глушіння GPS, дронів і технічних інцидентів під час посадок.

Наразі агентство рекомендує уникати польотів над Іраном, Ізраїлем і частиною країн Перської затоки до 10 квітня.

Окрему увагу приділяють і дронам. У Європі дедалі частіше фіксують інциденти з безпілотниками поблизу цивільних аеропортів. Експерти пов’язують це з елементами так званої "гібридної війни" – поєднанням військових дій, кібератак та інших форм втручання.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році дрони стали ключовим інструментом на полі бою. Водночас аеропорти від Стокгольма до Мюнхена вже неодноразово стикалися зі збоями через появу безпілотників, хоча прямий зв’язок із війною офіційно не підтверджений.

У відповідь EASA готує чіткіші правила щодо протидії небезпечним дронам, зокрема тим, що можуть бути пов’язані з державними структурами. Регулятор розглядає запровадження технічних вимог до пристроїв, які використовуються поблизу аеропортів. Це має визначити, які саме засоби і в яких межах можна застосовувати для нейтралізації загроз.

23 березня стало відомо, що генеральний директор бюджетної авіакомпанії easyJet Кентон Джарвіс заявив, що наприкінці літа ціни на авіаквитки, імовірно, відчутно зростуть.

Агентство Bloomberg також писало, що на тлі війни на Близькому Сході ціни на авіаквитки злетять. Пасажири вже почали активно купувати квитки за нинішніми цінами через очікуване зростання вартості поїздок.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Scandinavian Airlines у квітні скасує тисячу рейсів через стрімке зростання цін на пальне.

