Картопля дешевшає на очах, як і огірки: скільки зараз коштують овочі в Україні

Водночас серед овочів борщового набору несподівано подорожчала морква.

Гуртові ціни на картоплю в Україні за минулий тиждень опустилися ще нижче. Зараз цим овочем торгують в діапазоні 5-11 грн/кг проти попередніх 6-12 грн/кг.

Водночас аналітики проекту EastFruit повідомляють, що морква додала в ціні одразу дві гривні – з 6-11 до 8-13 грн/кг. При цьому решта овочів борщового набору, як і картопля, переважно дешевшали. Буряк і ріпчаста цибуля втратили по гривні – з 8-11 до 7-10 грн/кг та з 7-9 до 6-8 грн/кг відповідно, а вартість білокачанної капусти не змінилася.

Тим часом на решту видів капусти ціни тільки зростали. Так, пекінська здорожчала з 20-28 до 25-35 грн/кг, синя – з 15-20 до 20-25 грн/кг, а цвітна – зі 160-170 до 170-185 грн/кг.

Відео дня

Також продовжили дорожчати в Україні томати, ціна на які зросла з 150-165 до 160-170 грн/кг. А от огірки, нарешті, почали дешевшати завдяки достатній пропозиції на ринку. Їхня вартість знизилася зі 150-250 до 140-220 грн/кг.

Найбільше серед усіх овочів здорожчав солодкий перець. Зараз його продають в межах 250-270 грн/кг, тоді як за тиждень до цього цей овоч коштував 200-260 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

Цьогоріч овочі борщового набору продаються вполовину дешевше, ніж рік тому, через значне перевиробництво. Фермери несуть збитки і будуть скорочувати площі під новий врожай, що стимулюватиме ціни до зростання, попереджають експерти.

Набагато раніше, ніж овочі, можуть подорожчати курячі яйця. Економіст Олег Пендзин розповів, що українці все рівно будуть купувати цей продукт, бо це традиційний символ Великодня. Тож торговельні мережі зможуть підвищити ціни на яйця перед святом. Економіст оцінює таке зростання цін приблизно в 10%.

