У Парижі продадуть оригінальну частину Ейфелевої вежі

Оригінальну частину Ейфелевої вежі незабаром виставлять на аукціон у Франції. Як повідомляє The Independent, 21 травня фрагмент сходів цієї паризької пам’ятки буде продано тому, хто запропонує найвищу ціну.

Зазначається, що Ейфелеву вежу спроєктував французький інженер Гюстав Ейфель, а будівництво офіційно завершили в березні 1889 року.

У 1983 році гвинтові сходи, що з’єднували другий і третій рівні, демонтували та розділили на 24 окремі частини, замінивши їх ліфтами й продавши на аукціонах.

Один 14-метровий фрагмент нині розміщений на першому рівні вежі, інші можна побачити в Музеї д'Орсе, Ла-Віллетт та Музеї заліза в Парижі. Решту 20 секцій розпродали, і нині вони розкидані по всьому світу - від Діснейленду до японських садів у префектурі Яманасі.

Йдеться, що зараз французький аукціонний дім Арткуріал (Artcurial) організовує продаж, щоб знайти нового власника для оригінального фрагмента, який належить анонімному продавцю.

Рідкісна частина, що виставлена на торги, має висоту 2,5 метра і нещодавно була відреставрована - їй повернули оригінальний коричневий колір після більш ніж 40 років у приватній колекції.

За даними ЗМІ, це вже п’ятий фрагмент сходів, який перепродається з 2013 року. У 2016 році аналогічний шматок висотою 2,5 метра продали за 523 800 євро після запеклих торгів.

За оцінками Artcurial, на травневому аукціоні вартість може сягнути до 50 тисяч євро.

В аукціонному домі зазначили, що 21 травня 2026 року департамент Art Deco Artcurial представить частину історії Ейфелевої вежі - секцію оригінальних гвинтових сходів 1889 року, створених під керівництвом Гюстава Ейфеля. Йдеться про секцію №1 сходів між другим і третім рівнями, попередньо оцінену у 40-50 тисяч євро.

Загальна висота конструкції становить 2,75 метра (2,60 метра до майданчика), діаметр - 1,75 метра. Вона виготовлена зі сталі та клепаного листового металу й має 14 сходинок, що спираються на хрестоподібну основу. Ця конструкція була частиною гвинтових сходів, якими відвідувачі колись піднімалися на вершину Ейфелевої вежі.

Ейфелева вежа - що варто знати туристам

Нагадаємо, у туристів з'явилася можливість по-новому поглянути знамениту Ейфелеву вежу у Парижі. Зокрема, у французькій столиці відкрився підвісний 40-метровий міст під назвою "Запаморочення вежі", який з'єднує східну та західну опори монумента.

Споруда розташована майже на 60 метрів від землі, повністю покрита сіткою і складається з понад 25 000 сітчастих панелей. Прогулянка по мосту безкоштовна для всіх власників квитків на Ейфелеву вежу, доступ здійснюється з першого поверху.

Вас також можуть зацікавити новини: