'Нехай Росія здається': Зеленський не вважає, що мирні переговори зайшли в глухий кут

Він наголосив, що Україна готова зустрічатися у будь-якому форматі.

Президент України Володимир Зеленський поділився своїм баченням щодо призупинення переговорного процесу між Україною, США і Росію щодо пошуків завершення війни. Глава держави не вважає, що ситуація зайшла у глухий кут.

"Зараз м'яч на боці і Сполучених Штатів Америки і Росії. Я дуже вдячний Америці за те, що вони продовжують цей формат. Дай Бог, щоб найближчі тижні у нас була ця можливість. Я не вважаю, що у нас є глухий кут. Глухий кут, після якого, що нам зробити всім - здатися, розслабитись? Нехай Росія здається, ми не будемо", - наголосив Зеленський під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Як наголосив президент, треба організовувати трьохсторонню зустріч між Україною, США і Росією, йти далі дипломатичним треком, і робити принаймні все для цього.

"А для того, щоб бути сильними за столом перемовин, треба бути сильними на полі бою. Я вдячний Збройним силам. Сьогодні ми набагато сильніші, чесно, ніж останні півроку. Тому я дуже вдячний, молодці", - відзначив Зеленський.

Україна готова зустрічатися у будь-якому форматі

"Ми готові зустрічатись, і неодноразово я це говорив - в будь-якому форматі, в будь-якому місці, окрім Росії і Білорусі. Трьохстороння зустріч повинна бути. Вона відкладається безумовно через те, що фокус Сполучених Штатів Америки сьогодні на Ірані. Це зрозуміло, але тим не менш дуже хочеться, щоб ніхто не забував про війну Росії проти України", - відзначив президент.

За його словами, багато представників Сполучених Штатів Америки постійно порушують це питання. І для України це важливо.

США пропонують зустрічатись на американській території

"Тристороння зустріч буде, коли обидві сторони, і Росія, і Америка, зможуть зустрітися з нами. Чому я так говорю? Тому що на сьогодні Америка запропонувала, - ми їм вдячні, - зустрітись в Сполучених Штатах Америки. Ми підтримали. Я просто всім нагадую весь процес. Росія сказала: в Америці вона не зустрічається. Росія запропонувала Туреччину або Швейцарію. На мій погляд, я вже не пам'ятаю, три тижні пройшло. Америка сказала, що зараз переговорна група не виїжджає із Сполучених Штатів Америки. Ми готові підтримати і США, ми готові підтримати зустріч і в Швейцарії, і в Туреччині, і де партнери будуть готові", - зазначив Зеленський.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, 22 березня делегації США та України у Флориді продовжили переговори. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що зустріч зосереджувалася на ключових питаннях щодо створення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на надзвичайно важливих гуманітарних заходах у регіоні.

У свою чергу Володимир Зеленський зазначав, що є сигнали про можливе продовження обмінів військовополоненими з РФ, але ясно те, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну.

