Від першого iPhone до iPhone 17: блогер порівняв якість зйомки на всіх айфонах

У всіх випадках зйомка проводилася в однакових умовах і з одним і тим самим сюжетом.

Відомий техноблогер MKBHD з 20-мільйонним YouTube-каналом провів невеликий експеримент, щоб дізнатися, як змінилася камера iPhone за майже 20 років. Ютубер зробив одне й те саме фото на моделях з усіх лінійок, від найпершого iPhone до 17-го.

Більшість користувачів відзначають, що якість фотографій змінилася далеко не так помітно, як можна було б очікувати – особливо за останнє десятиліття. Деякі й зовсім зазначають, що знімки зі старих iPhone, починаючи з 4 або 5, виглядають реалістичніше, ніж з 16 або 17.

"У старих моделях iPhone є злегка зернистий, але натуральний стиль, який викликає ностальгію за тією епохою", – пише користувач.

Для порівняння: перший iPhone був оснащений камерою з роздільною здатністю всього 2 мегапікселі, тоді як iPhone 17 отримав уже два 48-Мп сенсори. Крім того, сучасні моделі мають більші матриці та світлосильну оптику.

Серед додаткових переваг нових iPhone – фазовий автофокус (PDAF), оптична стабілізація, технологія піксельного об'єднання та просунуті методи обчислювальної фотографії, включаючи обробку з використанням штучного інтелекту.

Раніше УНІАН розповідав, що випущений 15 років тому iPhone несподівано знову став популярним. Через "вірусні" відео в TikTok та Instagram телефон почали сприймати як модний ретро-гаджет.

Фахівці визначили, чия камера знімає краще – iPhone чи Samsung. Свіжий Galaxy S26 Ultra фотографує краще за свого попередника, але все ще поступається iPhone 17 Pro, вважають у DxOMark.

