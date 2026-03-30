Китай відновив пряме авіасполучення зі столицею КНДР

Шість років прямі пасажирські польоти китайського державного перевізника до столиці КНДР не здійснювалися після спалаху пандемії коронавірусу.

Державний авіаперевізник Китаю Air China відновив прямі польоти між Пекіном і столицею Північної Кореї Пхеньяном невдовзі після відновлення пасажирських перевезень залізницею. Як повідомляє The Associated Press, пасажирські перевезення на літаках і поїздах були призупинені на початку пандемії коронавірусу у 2020 році.

Посол Китаю в КНДР Ван Яцзюнь та інші дипломати привітали прибуття першого рейсу. Перевезення на пасажирських поїздах з Китаю до Північної Кореї були відновлені 12 березня.

Водночас північнокорейський перевізник Air Koryo відновив польоти між столицями держав у 2023 році.

Північна Корея заборонила прибуття усіх іноземних туристів під час пандемії, але почала пом’якшувати обмеження з моменту прибуття російської туристичної групи у 2024 році.

Китайські туристичні групи становили 90% від усіх відвідувачів Північної Кореї до цієї заборони, і затримка з відновленням приїзду китайських туристів здивувала спостерігачів.

Китай є найбільшим торговельним партнером Пхеньяну і головним союзником, але Пекін впродовж років висловлював несхвалення щодо випробувальних запусків ракет Північною Кореєю, які можуть бути використані для націлювання на Південну Корею та Сполучені Штати.

Відновлення перевезень між країнами - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у березні стало відомо, що до Північної Кореї знову можна потрапити з території Китаю. Водночас подорож доступна лише для власників ділових віз.

Також минулого року Китай та Індія відновили прямі авіарейси вперше за пʼять років. Прямі пасажирські рейси між Індією та Китаєм були призупинені після пандемії Covid-19.

Відомо, що до пандемії рейси між країнами здійснювали китайські авіакомпанії, зокрема Air China, China Southern та China Eastern.

