Україна планує укласти оборонні угоди ще з деякими країнами Близького Сходу, - Зеленський

Спочатку має відбутися домовленість на рівні президента Україна з лідерами відповідних держав.

Україна може відправити більшу кількість спеціалістів до регіону Близького Сходу, якщо будуть досягнуті нові домовленості ще з рядом країн. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, голова держави розповів, чи планується, що країн з регіону Близького Сходу буде більше, з якими будуть підписані оборонні угоди, і скільки ще українських фахівців можуть поїхати до тих країн.

"Ми плануємо ще кілька наших партнерів. Коли ми домовимося на моєму рівні, тоді і буде зрозуміло, скільки експертів зможуть вирушити в ці країни", - повідомив Зеленський.

Україна розширює оборонну співпрацю з країнами Близького Сходу

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Україна відправила перших фахівців із протидії іранським ударним дронам до Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

Також Україна направила дрони та експертів для захисту американських баз у Йорданії.

Як наголосив президент України Володимир Зеленський, удари іранського режиму по Катару, Саудівській Аравії, Еміратах та інших країнах - це удари фактично по глобальній стабільності та по європейській енергетичній безпеці. Тому, Україна готова долучатися до спільних безпекових ініціатив, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

На минулих вихідних Зеленський відвідав арабські країни Перської затоки. Зокрема, Саудівську Аравію, Катар, Об’єднані Арабські Емірати тощо. Під час візиту Україна уклала на 10 років угоди з країнами цього регіону про спільне виробництво зброї. Також йшлося про обмін дефіцитними засобами. Ще глава держави домовився про забезпечення України дизельним пальним мінімум на рік.

Також президент України обговорив можливе партнерство в безпековій сфері з королем Йорданії Абдаллою II.

Вас також можуть зацікавити новини: