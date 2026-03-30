Україна може допомогти розблокувати Ормузьку протоку: Зеленський розкрив деталі

Партнерам може знадобитися український досвід розблокування Чорноморського коридору.

Україна домовлялася з арабськими країнами про експорт морських дронів. Також сторони обговорювали можливість допомоги України в розблокуванні Ормузької протоки.

Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський. "Ми підіймали це питання, тому що воно болюче і гаряче для всього світу, бо є енергетична криза", - сказав глава держави.

Він зауважив, що арабські країни знають, що можуть розраховувати на українську експертизу в цьому напрямку.

"Ми детально говорили про це, ми ділилися досвідом Чорноморського коридору, як він функціонує. Вони розуміють, що це дуже продуктивно вийшло в наших Збройних сил розблокувати Чорноморський коридор. Ми ділимося цими деталями", - деталізував Зеленський.

Стосовно інших напрямків, зокрема Ормусу, то цим, як зазначив український президент, займаються США.

"Але ми, безумовно, завжди готові допомагати партнерам", – підкреслив Зеленський.

Допомога України на Близькому Сході

Раніше президент заявляв, що головною задачею українських фахівців на Близькому Сході став аналіз прикриття стратегічних об'єктів та інфраструктури країн-партнерів. Також Україна демонструє рішення щодо створення системи, яка відбивала б масовані удари Ірану.

Також президент зазначив, що Україна підписала угоди з арабськими країнами Близького Сходу про спільне виробництво зброї терміном на 10 років. Крім того, було досягнуто домовленостей про забезпечення України дизельним пальним щонайменше на рік.

