Норвезький тренер хоче вирішити проблему з непрофесіоналізмом футболістів штучним заплідненням: просить Роналду допомогти

Тренер клубу "Нордстранд" 5-го норвезького дивізіону Оле Відар придумав, як вирішити проблему з непрофесіоналізмом його гравців. Заклик про допомогу в пошуках сперми найкращих футболістів він розмістив у себе в Facebook.

Читайте такожФ'юрі провалив другий допінг-тест на кокаїн

"Мене звуть Тофте. Я 30 років працюю футбольним тренером в Норвегії. Я тренував більше тисячі спортсменів, але більшість з них – не дуже. Вони старі, деякі – товсті", - бідкається тренер.

Тренер пропонує використовувати штучне запліднення, щоб дівчата з його країни народили дітей від найкращих футболістів світу.

"Але у мене є ідея. Через 20 років Нордстранда буде найкращою командою світу! Як?! Наші дівчата завагітніють від кращих футболістів. Зараз мені потрібна ваша допомога. Хтось знає Златана Ібрагімовича або Кріштіану Роналду, Пола Гаскойна? Допоможіть поширити це відео. Мені потрібно поговорити з ними, я більше не можу..." - закликає Тофте.