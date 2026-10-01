Курс долара в Україні продовжує знижуватися: скільки коштує валюта 1 жовтня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,51 грн, а євро – 50,59 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 1 жовтня, знизився на 9 копійок і складає 45,00 гривень за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,51 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і становить 51,24 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,59 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,91 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,77 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,40 грн/євро, а курс продажу - 51,10 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 1 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,68 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,72 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 21 копійку.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що на курс валют у жовтні впливатимуть російські атаки, світові ціни на енергоносії, ситуація з логістикою та дії Нацбанку. Згідно з його прогнозом, курс долара в Україні цього місяця перебуватиме в діапазоні 44,6–45,4 гривні.

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