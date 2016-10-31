Опитування: 27% росіян "особисто стикалися" з чаклунством

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, 41% опитаних не схильні вважати чаклунство реальним. На думку 23% росіян, не можна сказати точно, існує магія чи ні.

Частіше, ніж росіяни в цілому, вірять в чаклунство жінки - серед них 42% вважає чаклунів реальними, 36% в них не вірить, а 22% вагається з відповіддю. Серед громадян у віці від 45 до 59 років більшість також вірить у магію.

27% росіян "особисто стикалися" з чаклунством. У 71% такого досвіду немає. Ще 2% не змогли відповісти на питання.

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Більшість (68%) не намагається захиститися від чаклунства або пристріту, а третина росіян якимось чином захищає себе від паранормальних явищ. Майже половина з цієї групи молиться і ходить в церкву, щоб захиститися від магів, інші носять хрести, амулети і "особливу шпильку". Ще 7% просто "тримаються подалі" від магів і чаклунів.

"Хоча відносна більшість росіян стверджують, що не вірять у чаклунство, багато знайомі принаймні зі стереотипно-міфологічними уявленнями про нього", - відзначає аналітик Всеросійського центру вивчення громадської думки Іван Леконцев. На його думку, хоча росіяни і відносяться до чаклунства негативно, вони схильні виправдовувати тих, хто звертається до чаклунів і знахарів.

Найпопулярніша відповідь на питання "чому деякі люди звертаються до чаклунів?" - тому, що "знаходяться в безвихідній ситуації, зневірилися" (так вважають 27%.) На думку 14%, до магів ходять "через безграмотність і дурість". А 13% вважають, що просять допомоги чаклунів ті, хто "бояться зробити щось самі в житті".