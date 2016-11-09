У мережі склали список зірок, які обіцяли поїхати зі США у разі перемоги Трампа

Про це пише Еспресо.TV з посиланням на форум Reddit.

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Серед відомих імен популярні голівудські актори, музиканти, режисери та телеведучі: Данем, Барбара Стрейзанд, Розі О'Доннелл, Шер, Едді Гріффін, Семюель Л. Джексон, Джон Стюарт, Омарі Хардвік, Вупі Голдберг, Аль Шарптон, Ворон-Сімон, Дженніфер Лоуренс, Баррі, Діллер, Майлі Сайрус, Джордж Лопез, Челсі Хендлер, Слейт, Нів Кемпбелл, Зося Мамет, Хлоя Севіньї, Наташа Лаян, Елізабет Мосс, Спайк Лі, Кетрін Хан, Лілі Депп, Габріель Юніон, Метт Деймон, Рут Бейдер Гінзбург, Емі Шумер, Will.I.Am, Bryan Кренстон, Данем, Емі Шумер, Кіган Майкл-Key.

Зокрема, співачка Шер зазначила: "Якщо його оберуть, я полечу на Юпітер".

А Семюел Л. Джексон на питання "чи стане Дональд Трамп нашим наступним президентом" відповів Джиммі Кіммелу, що "відправить свою дупу назад у Південну Африку".

Як повідомляв УНІАН, перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.