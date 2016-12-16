У російській глибинці продавали "запрошення" на інавгурацію Трампа

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«Прокуратура встановила, що на сайті ... розміщена недостовірна інформація про проведення аукціону з продажу запрошень на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа», - йдеться в повідомленні

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В ході перевірки з'ясувалося, що ця інформація є PR-акцією із залучення уваги громадськості до діяльності однієї з фірм.

Керівнику фірми внесено подання про порушення закону. Порушено справу за статтею про обман споживача.

Також розпочата перевірка за ознаками шахрайства.

Інформацію про продаж запрошення на інавгурацію Трампа з сайту видалили.