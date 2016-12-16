У російській глибинці продавали "запрошення" на інавгурацію Трампа
20:06, 16 грудня 2016Курйози
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Шахраї в місті Обнінську Калузької області продавали фальшиві запрошення на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.
Ілюстрація REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru".
«Прокуратура встановила, що на сайті ... розміщена недостовірна інформація про проведення аукціону з продажу запрошень на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа», - йдеться в повідомленні
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В ході перевірки з'ясувалося, що ця інформація є PR-акцією із залучення уваги громадськості до діяльності однієї з фірм.
Керівнику фірми внесено подання про порушення закону. Порушено справу за статтею про обман споживача.
Також розпочата перевірка за ознаками шахрайства.
Інформацію про продаж запрошення на інавгурацію Трампа з сайту видалили.
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