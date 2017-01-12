Німецький машиніст прийняв сніговика на рейках за людину, доля сніжного "винуватця" залишається невідомою

Про це пише Русская служба BBC.

Інцидент стався в середу вдень поруч з містом Везенберг на півночі країни. Три людини, особистість яких встановити поки не вдалося, зліпили на рейках сніговика приблизно 1,5 м.

Машиніст, що слідував цим шляхам, здалеку прийняв сніговика за людину на рейках і застосував процедуру екстреного гальмування, яке дуже серйозно шкодить гальмам складу.

Постраждалих серед пасажирів немає, а от шкоди поїзда оцінили в 5 тисяч євро. Доля сніговика залишається невідомою: німецькі ЗМІ не уточнюють, чи встиг машиніст повністю зупинити потяг до зіткнення.

Зараз поліція шукає творців сніговика. Німецькі залізниці мають намір стягнути з них збитки, завдані складу. Крім того, їм загрожує відповідальність за втручання в рух транспорту.

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Це не єдиний незвичайний інцидент, що стався за останню добу з поїздами в Німеччині. У ніч на четвер на заході країни зійшов з рейок нідерландський товарний поїзд, який врізався в кинутий на рейку сейф.

Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає. Поліція вважає, що сейф кинули на рейки злодії, які зняли його з торговельного автомата, але так і не зуміли відкрити. Знайти підозрюваних поки не вдалося.

Нагадаємо, раніше сніговик "помстився" жінці, що зруйнувала його.