"Снігова людина" зі Спрінгфілда стала зіркою YouTube (відео)
16:36, 13 лютого 2017Курйози
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Людина у волохатому костюмі потрапила в репортаж місцевого телебачення про снігопад і миттєво сподобалася користувачам соцмереж.
"Єті" зі Спрінгфілда / скріншот
Відео опубліковане на YouTube-каналі LatestWorldIncidents.
Кореспондент вела репортаж про сніжний буран в американському місті Спрінгфілд, коли в кадр несподівано увійшов «єті». Оператор перевів камеру з нього на засніжену вулицю, а коли повернув її назад — «снігова людина» пропала.
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Коментатори YouTube пожартували, що волохатий чоловік схожий на дитину, «якого мама одягала на мороз».
Інші зазначили, що раз дія відбувається в Спрінгфілді, то в кадрі не вистачає Гомера з мультсеріалу «Сімпсони». На момент публікації новини ролик зібрав понад 2 млн переглядів.
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