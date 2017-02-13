"Снігова людина" зі Спрінгфілда стала зіркою YouTube (відео)

Відео опубліковане на YouTube-каналі LatestWorldIncidents.

Кореспондент вела репортаж про сніжний буран в американському місті Спрінгфілд, коли в кадр несподівано увійшов «єті». Оператор перевів камеру з нього на засніжену вулицю, а коли повернув її назад — «снігова людина» пропала.

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Коментатори YouTube пожартували, що волохатий чоловік схожий на дитину, «якого мама одягала на мороз».

Інші зазначили, що раз дія відбувається в Спрінгфілді, то в кадрі не вистачає Гомера з мультсеріалу «Сімпсони». На момент публікації новини ролик зібрав понад 2 млн переглядів.