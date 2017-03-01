Весна у київському метро почалася зі "зради": за напис російською "винуватці зубритимуть Кобзаря"

Підприємство на своїй офіційній сторінці у Facebook відреагувало на цей факт в жартівливій формі, назвавши інцидент «рукою Кремля» та пообіцявши, що винні «зубритимуть Кобзаря і читатимуть всі твори Загребельного вголос».

«Рука Кремля дістала до наших турнікетів. І замість милозвучного "1 березня" сьогодні ми всі побачили "1 марта". Звісно можна було подумати, що то рекламна акція співачки Марти чи вшанування Марти Чорної з УПА, але ні, то таки #зрада», – зазначили у метрополітені.

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Як йдеться в повідомленні, проблему вже виправляють і це може зайняти кілька днів.

«Але будьте певні, винуватці зубритимуть Кобзаря і читатимуть всі твори Загребельного вголос», – пожартували в комунальному підприємстві.

Як повідомляв УНІАН, КП "Київський метрополітен" невдовзі планує припинити продаж жетонів.