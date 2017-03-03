В Іспанії 120 румун поїли в ресторані на 3000 євро і втекли перед десертом

Як повідомляє Daily Mail, румуни, які заплатили депозит в розмірі € 900, щоб поїсти в ресторані Ель-Кармен в Бембібре, на північному сході Іспанії, втекли у той час, коли офіціанти готували до подачі десерт.

«Це трапилося протягом хвилини. Це було сплановано ними, і вони залишили (ресторан – ред.) в тисняві», – прокоментував інцидент власник ресторану Антоніо Родрігес.

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Гості з’їли закуски, основне блюдо і випили 30 пляшок алкоголю, що вийшло майже на 3000 євро.

Родрігес викликав поліцію, але сказав, що мало надії на повернення грошей.

Він додав, що це був перший подібний випадок за 35 років його досвіду в ресторанному бізнесі.

Поліція повідомила, що досі не може знайти жодного з відвідувачів.