Чорний кіт перервав виступ мера Риги в прямому ефірі (відео)

Виступ мера Риги Нілу Ушакова в прямому ефірі програми "Прямі запитання" перервала поява в кадрі кота.

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Як видно з ролика, опублікованого Ушаковим на його YouTube-каналі, кіт вистрибнув прямо на стіл, за яким сидів політик, і почав пити з його чашки. У той момент політик відповідав на запитання телеглядачів

Ушаков деякий час здивовано дивився на кота. Потім він з посмішкою прогнав тварину. Втім, до того часу кіт і сам вже зібрався йти.

Що за кіт з'явився у кадрі - невідомо. Він чорний, з білими лапами. Відомо, що в ризькій ратуші живуть два коти - Мурис і Кузя, яких мер у 2011 році взяв із притулку ще кошенятами. Однак їхнє забарвлення - інше.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно зіркою інтернету став професор південнокорейського університету Роберт Келлі. Тривіальний випуск новин, в якому він виступив експертом, перетворили на сенсацію його діти, які здійснили інтервенцію в його кабінет під час прямого ефіру.