В посольство США у Лондоні викликали тримісячного малюка за підозрою в тероризмі

11:59, 17 квітня 2017
Курйози
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У посольстві малий не плакав.

Родині візова плутанина обійшлась у 3 тисячі фунтів / The Guardian

У Лондоні до посольства США викликали тримісячну дитину за підозрою в тероризмі. Про це повідомляє The Guardian.

Плутанина сталася, коли у візовій анкеті, відповідаючи на запитання "чи маєте ви намір займатися терористичною діяльністю, шпигунством, саботажем або геноцидом, або вже займалися подібним?" 62-річний дідусь малюка Пол Кеньйон, який мешкає у США, написав "так", замість "ні".

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Про помилку стало відомо після того, як дитині відмовили у поїздці. "Я не міг повірити, що вони не зрозуміли, що це була помилка, і тримісячна дитина не здатна заподіяти нікому шкоди", - сказав Кеньйон.

Дитину везли у відпустку у Флориду, замість цього дитину забрали з дому в Пойнтоні (графство Чешир) в посольство в Лондоні, де його допитували. Поїздка туди і назад зайняла близько 10 годин.

"Малий Харві поводив себе добре і не плакав", - сказав дідусь малюка. Загалом, помилка із візою обійшлась родині у 3 тис. фунтів.

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Теги: #США#Лондон#посольство